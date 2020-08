ENTREVISTA EXCLUSIVA CON MARÍA ANGÉLICA BERNAL, QUIEN COMPETIRÁ EN EL US OPEN DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS.

Después de haber practicado patinaje, voleibol y baloncesto, ¿por qué escoge el tenis?

Fue un deporte que siempre me llamó la atención, me gustó desde el principio y era el que más practicaba con mi papá. Además, con el paso del tiempo y por cosas de la vida, se fue dando la oportunidad. Un día, da la casualidad de que me invitan a una clínica de tenis en silla de ruedas, donde vino un entrenador holandés de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y me dijo que jugara a nivel profesional porque había visto potencial y, de seguro, obtendría excelentes resultados.

Su papá jugó tenis y fútbol, dos de sus tíos fueron entrenadores de tenis y una tía también estuvo vinculada al deporte blanco. Con una familia llena de deportistas, ¿sintió presión?

Jamás, todo lo contrario. Mis papás me han respaldado desde el inicio y dejaron que fuera yo quien tomara la decisión de lo que quería hacer. Ha sido un apoyo incondicional. La familia de mi papá es más cercana al tenis y cuando se enteraron no solo celebraron, sino que también me impulsaron. Mi tía, Martha Bernal, me dijo: ‘sí o sí se tiene que sentar en una silla de ruedas y empezar’. Ella fue quien guió mis primeros entrenamientos. La verdad es que nunca he sentido presión por parte de ellos y antes el apoyo y los aportes de cada uno han sido fundamentales.

Con tan solo 25 años, ¿esperaba haber clasificado al US Open y a los Olímpicos y haber obtenido una medalla de oro en los Paranamericanos?

Quizá por la edad pueda parecer que son logros que se consiguieron pronto, pero no es tan así. Han sido 13 años llenos de trabajo y sacrificios. A lo largo de mi carrera he obtenido buenos resultados, pero ahorita ya se está viendo reflejada esa entrega y ese amor que le he inyectado al tenis. El 2019 fue el gran año de mi carrera deportiva, ganando oro en Lima y obteniendo el cupo a Tokio, así que ha sido un camino bastante largo. Además, hay que sumarle que empecé a los 11 años y ahorita recojo los frutos.

Y en medio de ese proceso que no ha sido fácil, ¿llegó a pensar en dar un paso al costado porque no llegaban rápido los resultados?

No, nunca. He ido paso a paso, llevando con calma el proceso. Mi gran sueño es ser la número uno del mundo. Y quizá alguno piense que como no ha llegado luego de tres años, no sea bueno, pero lo tomo con tranquilidad. Por ahora, sigo trabajando con dedicación. Sí hubo momentos difíciles, pero lejos de decir ‘no más’, se buscaron soluciones para recuperarme y volver más fuerte de lo que estaba.

¿Qué le falta para ser la número uno?

Mejorar el nivel en los partidos y jugar más torneos. Estoy compitiendo en algunos, pero un poco espaciados y la constancia hace que el nivel y el ranking suban.

¿Cuál es su diferencial con relación a las demás tenistas del circuito?

Creo que la calma y la paciencia que tengo al momento de impactar la pelota. Esos puntos marcan la diferencia en un partido y me han servido bastante, incluso para salir de apuros en juegos complicados.

Afortunadamente, y bajo estrictos protocolos, ya pudo volver a entrenar en cancha, pero ¿cómo fue manejar la parte mental y mantenerse en condiciones físicas en medio de la cuarentena?

Cuando estuve trabajando en casa, sentí un poco de ansiedad y nervios porque no sabía cómo retomaría el entrenamiento en cancha. Me preocupaba que venía en un buen nivel y no quería perderlo. Por eso, lo manejé con una psicóloga, pensando en los logros a largo plazo y que el otro año tendré las mismas oportunidades y objetivos que había para este 2020. Por fortuna, ya estoy entrenando en cancha. Ha sido proceso largo y de ir despacio para retomar y evitar lesiones.

¿Qué enseñanza le ha dejado la manera en la que ha practicado el deporte a nivel profesional?

El deporte de alto rendimiento no es tanto por salud. Aquí se esfuerza el cuerpo al máximo. Cada día, se tiene que sacar un poco más de ese 100% para mejorar y dar el salto de nivel. Si uno sigue trabajando igual y se conforma con lo bueno del momento, nunca va a mejorar. Eso es lo que me ha dejado de enseñanza por la manera como lo veo y lo practico.

Será su primer Grand Slam, ¿va con alguna expectativa o solo con el objetivo de aprender y disfrutar, pensando en el futuro?

La meta era llegar a un Grand Slam y lo conseguí. Sin embargo, todavía no tengo un resultado muy claro en la cabeza. Lo que sí sé es que lo daré todo. Un deportista siempre salta a la cancha con la mentalidad de ganar, pero voy sin presión y a disfrutar al máximo. Quiero aprovechar esta oportunidad tan importante para mejorar mi ranking y demostrar lo que somos los tenistas colombianos.

¿Pensar en ser campeona es muy apresurado?

Para este año, sí. No voy con ese objetivo aún. Es bastante complicado por el alto nivel de las rivales y la preparación que se ha dado a partir de la pandemia. Ellas empezaron hace mucho y han jugador torneos en Europa, yo no. Así que solo quiero dar un muy buen partido en primera ronda y lo que venga será bien recibido.

Por lo conseguido por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en dobles, María Camila Osorio en junior y ahora, usted en tenis en silla de ruedas, ¿es el mejor momento del tenis colombiano en la historia?

Sí. La verdad es emocionante y motivador la manera como ha mejorado el tenis en el país. Camila, Robert y Juan Sebastián son el fiel reflejo. Por mi parte, aunque el US Open no lo tenía tanto en mente y estaba apuntando más a Wimbledon o Roland Garros, igual tendrá un sentimiento especial porque tanto Cabal y Farah como María Camila fueron campeones en US Open. Espero hacer lo mismo y llevarle el título a los colombianos.

¿Cree que con sus logros le está abriendo muchas puertas a tenistas que vienen detrás de suyo?

Espero que sí. Ojalá todo lo que he alcanzado sirva para que más personas se animen a jugar tenis en silla de ruedas y que las instituciones abran los ojos hacia este deporte que tiene muchísimo potencial en Colombia.

¿Cómo analiza el panorama de los Paralímpicos después de haberse clasificado?

El objetivo es finalizar entre las ocho mejores para ser siembra en el cuadro y tener más posibilidades de avanzar.

