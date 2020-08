Discreta jornada para Sosa en el Giro de Lombardía, donde la caída de Evenepoel se robó las miradas

Se llevó a cabo una de las carreras con más historia en el ciclismo. El Giro de Lombardia abrió sus puertas a cientos de ciclistas de élite que se preparan de cara al Tour de Francia y el Giro de Italia. Encuentre más abajo cómo quedó la Clasificación del Giro de Lombardia 2020.

La lista de favoritos era bastante amplia. Bauke Mollema (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana Pro Team), Rafal Majka (Bora), George Bennett (Jumbo) y Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) eran las cartas más fuertes para hacerse con la victoria.

Asimismo, los dos hombres del Team Ineos, Richard Carapaz e Iván Ramiro Sosa, llegaban con la ilusión de dar el golpe. Para ello debían plantear una estrategia bastante inteligente y estar a rueda del grupo de candidatos.

Sin embargo, la ilusión duró poco. El ecuatoriano y el colombiano se fueron quedando rezagados. De hecho, a falta de 36 kilómetros para la meta, perdieron poco más de un minuto con relación a la parte de adelante.

.@RichardCarapazM is part of a chasing group, around a minute behind the leaders at #iLombardia. 36km to go.

However our thoughts are firmly with Remco Evenepoel after a crash on the descent.

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 15, 2020