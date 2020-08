VIDEO | Escalofriante caída al vacío desde un puente de Remco Evenepoel en el Giro de Lombardia

Encuentre más abajo el video de la impactante caída al vacío desde un puente de Remco Evenepoel en el Giro de Lombardia 2020 que prendió las alarmas y del que se esperan noticias.

Se llevó a cabo una de las carreras con mayor historia en el ciclismo. El Giro de Lombardia abrió sus puertas a cientos de corredores de élite que soñaban con la victoria.

Bauke Mollema (Trek Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana), Rafal Majka (Bora), George Bennett (Jumbo) y Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) eran los grandes candidatos.

Sin embargo, la ilusión del belga maravilla de 20 años terminó antes de lo pensado. Infortunadamente, Evenepoel sufrió una dura caída que prendió las alarmas en el mundo.

Cuando transcurría la mitad del trayecto, cayó por un puente en la bajada de Sormano. Así lo reportó la cuenta oficial del Giro de Lombardia y de @ESPNBike.

Por fortuna, según informes oficiales e imágenes que se conocieron, Remco se encuentra consciente. Asimismo, fue trasladado en ambulancia a un hospital.

"Remco Evenepoel fue rescatado por los rescatistas y está consciente"

.@EvenepoelRemco è stato raggiunto dai soccorritori ed è cosciente | @EvenepoelRemco has been reached by the medical team and he is conscious #ILombardia

