¡Colombia, presente! Daniel Martínez voló en el Critérium Dauphiné y puso en aprietos a Roglic

El mini Tour volvió a robarse las miradas. En una etapa bastante intensa, donde la montaña volvió a ser protagonista, las emociones no hicieron falta. Encuentre más abajo cómo quedó la clasificación etapa 3 del Critérium Dauphiné.

Ejecutar una buena estrategia era fundamental para hacerse con la victoria. Por eso, los favoritos no se desgastaron en los primeros kilómetros, teniendo en cuenta que un premio de primera categoría los esperaba en los metros finales.

Sin embargo, no todos pensaron de esa manera. Davide Formolo (UAE Team Emirates) sacó a relucir todo su potencial desde el pedalazo inicial. El italiano llegó a tomar una diferencia de casi seis minutos con relación al pelotón.

🇮🇹@davideformolo franchit le col de la Madeleine en solitaire. Le peloton est à 5’45’’. 🏔

🇮🇹@davideformolo is the first rider atop the Col de la Madeleine. The bunch is 5’45’’ behind. 🏔#Dauphiné pic.twitter.com/ewTIJwSoCI

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) August 14, 2020