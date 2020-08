Etapa 3 Critérium Dauphiné | EN VIVO ONLINE GRATIS Link y dónde ver en TV etapa 3 del Critérium Dauphiné: etapas, canal, perfil, horario y colombianos

El link para Ver En Vivo Gratis Critérium Dauphiné Etapa 3 Link Online lo encuentra más abajo.

El Critérium Dauphiné no da tregua. Luego de una segunda jornada bastante intensa, la tercera no será la excepción. Nuevamente, la alta montaña pondrá a prueba a los cientos de ciclistas que quieren sentar un precedente de cara al Tour de Francia.

Primoz Roglic (Jumbo Visma) es el gran líder de la clasificación general. Sin embargo, mantenerse en la parte alta no le será fácil. Thibaut Pinot (Groupama FDJ), Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) y Richie Porte (Trek Segafredo) no darán el brazo a torcer.

De igual manera, la legión colombiana estará al acecho. Egan Bernal (Team Ineos), Nairo Quintana (Arkea Samsic), Miguel Ángel López (Astana Pro Team) y Daniel Martínez (EF Education First) quieren dar el golpe. Además, Rigoberto Urán (EF Education First) no se dará por vencido tan pronto.

Para ello, la estrategia de cada uno de sus equipos tendrá que rozar con la perfección. Asimismo, aguardar por un mal día del Jumbo Visma, escuadra revelación y que, hasta el momento, parece invencible.

En esta ocasión, los corredores recorrerán un total de 157 kilómetros entre Corenc y Saint-Martin de Belleville. También se enfrentarán a un premio de categoría especial sobre el kilómetro 90. Por último, habrá uno de primera categoría justo en la meta.

Página Oficial del Critérium del Dauphiné

¿Dónde ver y seguir minuto a minuto el Critérium Dauphiné Etapa 3 ONLINE EN VIVO?

Día: 14 de agosto

Hora: 5:00 a.m. (Colombia) / 11:00 a.m. (Francia)

Canal 1: Caracol Televisión transmitirá la Etapa 3 del Critérium Dauphiné EN VIVO en TV a través de su señal

Canal 2: ESPN transmitirá la Etapa 3 del Critérium Dauphiné EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto de la Etapa 3 en la página oficial del Critérium Dauphiné

