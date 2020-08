Tabla de posiciones Liga MX Guardianes 2020 ((Actualizada)) | FÚTBOL MEXICANO

Bajo estrictos protocolos a causa de la pandemia, la edición número 104 de la Primera División del fútbol mexicano dio su pitazo inicial. Encuentre más abajo la Tabla de Posiciones Liga MX Guardianes 2020 Fútbol Mexicano ((Actualizada))

Asimismo, para esta temporada, el Torneo Apertura cambió de nombre. Por ello, esta edición se llamará Guard1anes, como homenaje de la familia del fútbol al personal médico mexicano. Es decir, se quiere honrar a quienes día a día luchan contra el coronavirus.

Serán 17 jornadas donde los 18 clubes pelearán por ubicarse en los cuatro primeros lugares y así clasificar de manera directa a la Liguilla. Por otro lado, aquellos que ocupen del quinto al 12 deberán aguardar un poco más.

Estos ocho equipos jugarán la reclasificación de la Liguilla de la siguiente manera: 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9. Por eso, los clasificados avanzarán a la Liguilla y se unirán a los otros en busca del anhelado título. Por ello, se espera una lucha reñida y cualquiera puede lograr el título.

No obstante, hubo muchas críticas a este nuevo formato de campeonato. Sin embargo, los dueños han querido optar por el negocio y los partidos de liguilla, antes que la competitividad. Por eso mismo, habrá que ver si los equipos están tan concentrados con un sistema que promulga la mediocridad.

Asimismo, no habrá descenso para esta temporada. Por ello, aquellos seis equipos que integren los últimos lugares no tendrán problemas con la porcentual. No obstante, el promedio se mantendrá para torneos venideros. Por lo tanto, cualquier derrota cuenta. Asimismo, los goles será importantes. Sin embargo, la falta del público pesará. Por ello, no existen candidatos. Sin embargo, los grandes siempre parten como favoritos.

Tabla de Posiciones Liga MX Guardianes 2020 Fútbol Mexicano ((Actualizada))

Finalizado: Mazatlán 2-1 Toluca

América >> 7 pts. (+5) Pumas UNAM >> 6 pts. (+2) Tigres UANL >> 5 pts. (+3) 📸 Puebla >> 4 pts. (+3) Cruz Azul >> 4 pts. (+2) León >> 4 pts. (+1) FC Juárez >> 4 pts. (+1) Pachuca >> 4 pts. (0) Xolos de Tijuana >> 4 pts. (-2) Mazatlán FC >> 4 pts. (-2) Rayados de Monterrey >> 3 pts. (+1) Santos Laguna >> 3 pts. (0) Deportivo Toluca >> 3 pts. (-2) Atlético San Luis >> 1 pts. (-1) Querétaro FC >> 1 pts. (-2) Chivas de Guadalajara >> 1 pts. (-2) Necaxa >> 1 pts. (-4) Atlas >> 0 pts. (-3)

1-4: clasificado a la Liguilla

5-12: clasificado a la reclasificación de la Liguilla

Archivo Getty Images

