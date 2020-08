Así está la clasificación general del Tour de Polonia 2020 tras la etapa 1 ((Actualizada))

El Tour de Polonia abrió sus puertas a los mejores ciclistas del mundo. Del 5 al 9 de agosto, las carreteras del país polaco serán testigos de embalajes, ataques y emotivos momentos. Encuentre más abajo la clasificación General del Tour de Polonia 2020.

La nómina es de lujo. Richard Carapaz (Team Ineos), Jakob Fuglsang (Astana Pro Team), Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) y Simon Yates (Mitchelton-Scott) irán a por el título.

El ecuatoriano, vigente campeón del Giro de Italia, sueña con sumar otro trofeo a su vitrina. Mismo objetivo del joven maravilla belga, Evenepeol, quien viene de coronarse con contundencia en la Vuelta a Burgos, dejando claro que en el 2020 dará de qué hablar.

Eso sí, no estarán solos. Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), carta colombiana más fuerte, quiere dar el batacazo y hacer historia. El bogotano no sabe lo que es celebrar un campeonato desde el 4 de febrero de 2018 cuando ganó el Herald Sun Tour.

Por eso, a lo largo de las cinco etapas que iniciarán en Chorzów y terminarán en Kraków, el Chavito sacará a relucir todo su potencial para demostrar que no ha dejado de ser un ciclista de élite.

Sin embargo, no estará solo. Además de Chaves, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) será la otra cuota cafetera. El joven de 25 años, aunque no es favorito, no tiene nada que perder. De hecho, cualquier victoria será bien recibida.

Clasificación General del Tour de Polonia tras la etapa 1 (ACTUALIZADA)

Richard Carapaz (Team Ineos) Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) Simon Yates (Mitchelton-Scott) Ion Izaguirre (Astana Pro Team) Tim Wellens (Lotto Soudal) Wout Poels (Bahrain-McLaren) Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

Esteban Chaves, principal carta colombiana, va por su primer título en el 2020

Archivo EFE

Siga a Publimetro Colombia en Google News