Revelan qué fue lo que causó la explosión en Beirut

¡Imagen impactantes!🤯 Acaba de ocurrir una fuerte explosión en Beirut, Líbano🔥 Hasta el momento se conoce que el fuego inició en una bodega de pirotecnia, es decir, juegos artificiales, y la onda expansiva dañó edificios en un radio de más de 10 kilómetros 😥 Los videos difundidos en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales 🔥