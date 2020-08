Getafe tiene todo para pescar en río revuelto ante el Inter de Milán

Pronóstico Getafe Inter de Milán por Europa League 2019-2020

A juzgar por los nombres de uno u otro equipo, el Inter de Milán es muy favorito ante el Getafe. Sin embargo, en el fútbol la camiseta pesa y hasta ahí. La hora de la verdad se ve sobre la arena. Allí, los españoles no llegan tan por debajo del equipo lombardo.

Getafe es una incógnita luego de tres semanas sin competencia. Luego del confinamiento, el conjunto azulón no volvió en gran nivel y se quedó por fuera de las competencias europeas la próxima temporada. No obstante, ninguno duda de las condiciones tácticas de un equipo bien dirigido por Antonio Bordalás y al que no le pesan las citas grandes.

Para la muestra, el juego ante el Real Madrid fue el que más complicó a los dirigidos por Zinedine Zidane. De principio a fin, la presión asfixiante y la imposibilidad de que el contrario juegue, hizo del Getafe un equipo que ante el campeón de España no mereció perder.

Equipos así de incómodos no le caen bien al Inter de Milán. El 5-3-2 que practica Antonio Conte basa su juego en el poder defensivo, pero no suele tener construcción del mismo. Christian Eriksen no encaja y los centrocampistas no están a la altura. Por eso, las posibilidades del Inter pasan por sus tres atacantes de terror: Romelu Lukaku, Lautaro Martínez y Alexis Sánchez.

Por si fuera poco, los de Milán llegan con un clima enrarecido. Conte cargó contra la dirigencia china y se habla de que ya le están buscando reemplazo para la próxima temporada.

Para que los de Conte tengan opciones, los laterales serán clave. No obstante, los rápidos jugadores del Getafe ya tienen eso observado e incomodarán al máximo a los italianos. El déficit del azulón pasa por la baja frecuencia goleadora, con Jaime Mata y Jorge Molina venidos a menos tras el confinamiento.

Getafe-Inter a muerte súbita es a priori un trámite para los italianos. Sin embargo, algo me dice que un empate es un panorama muy posible.

GETAFE-INTER PRONÓSTICO: empate 1-1 y penales.

