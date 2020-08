Bajo estrictos protocolos a causa de la pandemia, la edición número 104 de la Primera División del fútbol mexicano dio su pitazo inicial. Encuentre más abajo la Tabla de Posiciones Liga MX Guardianes 2020 Fútbol Mexicano ((Actualizada))

Para esta temporada, el Torneo Apertura cambió de nombre. Se llamará Guard1anes, como homenaje de la familia del fútbol al personal médico mexicano que, día a día, lucha contra el coronavirus.

Serán 17 jornadas donde los 18 clubes pelearán por ubicarse en los cuatro primeros lugares y así clasificar de manera directa a la Liguilla. Caso contrario ocurrirá del quinto al 12, quienes deberán aguardar un poco más.

Estos ocho equipos jugarán la reclasificación de la Liguilla de la siguiente manera: 5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10 y 8 vs 9. Los clasificados avanzarán a la Liguilla y se unirán a los otros en busca del anhelado título.

Finalizado: FC Juárez 1-0 Necaxa

Puebla >> 4 pts. (+3) Cruz Azul >> 4 pts. (+2) FC Juárez >> 4 pts. (+1) Tigres UANL >> 3 pts. (+3) 📸 Xolos de Tijuana >> 3 pts. (+2) Rayados de Monterrey >> 3 pts. (+2) Pumas UNAM >> 3 pts. (+1) América >> 3 pts. (+1) Atlético San Luis >> 1 pts. (0) Chivas de Guadalajara >> 1 pts. (0) León >> 1 pts. (0) Gallos Blancos de Querétaro >> 0 pts. (-1) Pachuca >> 0 pts. (-1) Deportivo Toluca >> 0 pts. (-2) Atlas >> 0 pts. (-2) Santos Laguna >> 0 pts. (-2) Mazatlán FC >> 0 pts. (-3) Necaxa >> 0 pts. (-4)

1-4: clasificado a la Liguilla

5-12: clasificado a la reclasificación de la Liguilla

TIGRES ES EL CANDIDATO DE LA LIGA MX GUARD1ANES 2020

