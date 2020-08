Mercado de fichajes | Noticias, rumores, transferencias oficiales de los colombianos ((Actualizada)) Hoy 1 de agosto

La pandemia golpeó fuertemente la economía de los clubes. Sin embargo, eso no ha sido excusa para que el mercado de fichajes no se mueva. Noticias, rumores, transferencias oficiales se roban las miradas, día a día, en el mundo fútbol. El mercado fichajes colombianos lo encuentra más abajo.

Y los jugadores colombianos no son ajenos a ello. Radamel Falcao García, James Rodríguez, Duván Zapata y otras figuras cafeteras suenan con fuerza para cambiar de aire. Por eso, será crucial estar atentos al más mínimo movimiento.

Sábado 1 de agosto

Boca y una propuesta inesperada para Sebastián Villa

El escándalo del jugador colombiano y su exnovia puso en jaque su continuidad en Boca Juniors. De hecho, estaba más afuera que adentro, teniendo en cuenta esa situación y las ofertas de Atlético Mineiro, Sporting Lisboa y LA Glaxy. Sin embargo, según reveló el diario Olé, los planes del Xeneize son otros. Parece que Sebastián Villa continuará en Boca. Los directivos le expresaron: "ganás dos pesos y podés pasar a ganar 20, pero no quiero que te vayas. Todo va mejorar, se lo hicimos saber. Hay buena relación y diálogo"

Surge un nuevo pretendiendo por Alfredo Morelos

La temporada del atacante es para aplaudir. Por eso, las ofertas para salir del Rangers no se han hecho esperar. La semana pasada lo vincularon con el Lille de Francia, pero el mismo futbolista desmintió la información. Ahora, el turno es para el West Bromwich Albion, quien vuelve a ir a la carga por Morelos.

Santiago Arias aclaró su futuro con contundentes palabras

El lateral derecho, poco a poco, se gana un lugar en el Atlético de Madrid. Diego Simeone le ha dado minutos en cancha, sin ser titular indiscutido. Razón por la que llegaron a especular con su salida. No obstante, Arias aclaró el tema. En entrevista con AS, expresó: "en este momento no hay ofertas. No me voy, estoy contento y feliz, estoy empezando a jugar a tener minutos, obvio cuando no estás jugando piensas muchas cosas, pero en ningún momento he pensado en salir del Atleti".

Viernes 31 de julio

Desde Portugal llegaron dos ofertas por Yairo Moreno

Una de las gratas revelaciones en la selección Colombia fue Yairo Moreno. El delantero aprovechó su oportunidad y se ganó un lugar. Además, en el Club León de México también se destaca. Sin embargo, su contrato está pronto a terminar. Por eso, Porto y Sporting Lisboa preguntaron por el atacante.

¿Qué pasará con Jeison Murillo?

A pesar de haber sido titular indiscutido en el Celta de Vigo, su continuidad está en duda. Y es que el préstamos termino y, en caso de que el conjunto español no extienda la cesión, deberá regresar a la Sampdoria de Italia, club dueño de sus derechos.

Jueves 30 de julio

Stefan Medina sueña con su primera experiencia europea

Las críticas siempre han fortalecido al defensa antioqueño. Su alto nivel en Monterrey, donde suma tres excelentes temporadas, hizo que el "Real Valladolid , elenco donde su propietario es Ronaldo", pusiera los ojos en él. Así lo informó el periodista Santiago Martínez en Radio Múnera Eastman. (Conozca más detalles de la noticia en @ComuTricolor)

¿Jefferson Lerman será compañero de Radamel Falcao García?

A pesar de que el Bournemouth descendió, Lerma fue uno de los puntos altos. Razón por la que las ofertas no se han hecho esperar. De acuerdo con 'El VBAR' de Caracol Radio', el Galatasaray pretende al mediocampista. "El club inglés quiere 1,5 millones de euros de cuota de préstamo, pero el cuadro turco no quiere pagar dinero"

Luis Díaz, cerca de dar el salto a una liga élite de Europa

Lo que parecía un rumor, tomó mucha fuerza. El diario portugués Record y el reconocido programa colombiano, 'El VBAR' de Caracol Radio, informaron que el Tottenham va por el guajiro. Según revelan fuentes cercanas, Mourinho valora la polivalencia del delantero.

Miércoles 29 de julio

Se complica el panorama de James para el Manchester United

Mucho se ha hablado del arribo del colombiano a Old Trafford. Sin embargo, en Inglaterra no lo ven así. El conjunto que dirige Ole Guna Solksjaer quiere sí o sí atar al crack del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, al que contrataría por 120 millones de euros.

Hay Alzate para rato en la Premier League

A pesar de haber sufrido una lesión en la ingle por que la fue operado y perderse el final de temporada, el Brighton & Hove Albion Football Club no dudó un segundo en renovarle el contrato a Steven Alzate hasta junio de 2024.

Daniel Muñoz ya viste la camiseta del Genk

Su excelente paso por Atlético Nacional le abrió las puertas en el viejo continente. El Genk de Bélgica, donde militan los también colombianos John Janer Lucumí y Carlos Cuesta, pagó 5 millones de dólares por Daniel Muñoz, firmando un contrato por cuatro años.

MERCADO FICHAJES COLOMBIANOS 2020

Archivo Getty Images

