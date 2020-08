Tabla de asistencias de la Champions League 2019-2020 ((Actualizada)) Messi, De Bruyne, Cristiano Ronaldo

En el fútbol, el gol es lo más importante. Sin embargo, no es lo único. Es tan importante aquellos que anotan goles como esos que los ponen. Los asistentes cada vez toman mayor preponderancia, sobre todo con nombres como Lionel Messi y Kevin De Bruyne. La Tabla de asistencias Champions League 2019-2020 UEFA ((Actualizada)) la encuentra más abajo.

También, la Pulga se ha ido transformando de ser un goleador a un constructor de juego. Hoy, Messi es todocampista y disfruta tanto de anotar goles como de cederlos. Por lo tanto, sus compañeros son los más beneficiados de un jugador más integral.

Por otro lado, Kevin De Bruyne es en eje del Manchester City. En consecuencia, el belga es el mejor intérprete de la idea de Pep Guardiola, transformándose en uno de los mayores asistentes del fútbol europeo. Hace poco igualó el récord de Thierry Henry, pero en la Champions va por más.

No obstante, quienes en realidad ser están destacando en ese apartado en la Champions son algunos a los que nadie tenía en cuenta. Por eso, el marroquí Hakim Ziyech con el Ajax dejó la vara alta y espera no ser alcanzado. Mientras tanto, otros que siguen en carrera son Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, Ángel Di María y Riyad Mahrez. Por eso, todos sueñan con ser el mejor asistente de la particular Champions 2019-2020.

Tabla de asistencias Champions League 2019-2020 UEFA ((Actualizada))

Finalizado: Liverpool 2-3 Atlético de Madrid

🇲🇦 Hakim Ziyech (Ajax) >> 5 asistencias 🇫🇷 Kylian Mbappé (PSG) >> 4 asistencias 📸 🇫🇷 Corentin Tolisso (Bayern Múnich) >> 4 asistencias 🇦🇷 Ángel Di María (PSG) >> 4 asistencias 🇩🇿 Riyad Mahrez (Manchester City) >> 4 asistencias 🇧🇷 Roberto Firmino (Liverpool FC) >> 4 asistencias 🇦🇷 Paulo Dybala (Juventus) >> 3 asistencias 🇦🇷 Lionel Messi (FC Barcelona) >> 3 asistencias 🇺🇾 Luis Suárez (FC Barcelona) >> 3 asistencias 🇦🇷 Gonzalo Higuaín (Juventus) >> 3 asistencias 🇧🇷 Marcelo (Real Madrid) >> 3 asistencias 🇨🇦 Alphonso Davies (Bayern Múnich) >> 3 asistencias 🇭🇷 Ivan Perisic (Bayern Múnich) >> 3 asistencias 🇫🇷 Houssem Aouar (Olympique Lyon) >> 3 asistencias

Tabla de asistencias Champions League / Getty Images

Siga a Publimetro Colombia en Google News