Nuevo vainazo de ciclista del Movistar contra Nairo Quintana por su pasado en el equipo

Hace más de seis meses que Nairo Quintana tomó la decisión de dar un paso al costado en el Movistar Team para llegar a las filas del Arkea Samsic. Sin embargo, parece que en la escuadra española aún no han pasado la página.

Siempre se especuló de una mala relación entre el boyacense, Mikel Landa y Alejandro Valverde. Eso sí, Eusebio Unzué y los mismos ciclistas se encargaron de aclarar la situación, dejando claro, en su momento, que no pasaba nada.

Pero no fue así. En los últimos meses se ha conocido nueva información, donde el mismo Nairo expresó que el ambiente no era el mejor. Por eso, el revuelo continúa y así lo hizo saber un excompañero del colombiano.

¿Qué dijo Antonio Pedrero contra Nairo Quintana que ha dado de qué hablar?

En entrevista con el Podcast 'La Bicicleta', el ciclista Antonio Pedro se refirió a la temporada que se reinició después de la pausa por la pandemia. Allí, afirmó que el ambiente que se vive es diferente.

"Este año el ambiente es bueno. En Mallorca o Murcia, que eran carreras más tranquilas hemos estado muy a gusto y ahora con el parón, pues no sabes nada. Pero ahora aquí estamos muy a gusto. Me parece que está habiendo muy buen grupo y no hay pega ninguna"

¿Casualidad? No parece. Además, en sus respuestas nombró a Nairo y Landa, haciendo un guiño a que sí tuvieron que ver con los conflictos que se presentaron por ser el líder del Movistar Team.

"Luego en carrera ya se verá, pero creo que los líderes se llevan bien entre ellos. El año pasado, había complicaciones aparte y ahora se han ido Nairo, Mikel. Este año parece que está todo mejor, pero yo tampoco puedo hablar por ellos"

