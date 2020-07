VIDEO | Fuerte caída de Sebastián Henao en la etapa 1 lo sacó de la Vuelta a Burgos 2020

Regresó el ciclismo y, contrario a lo que algunos pensaban, nadie se guardó nada. Desde el primer pedalazo, la mayoría de ciclistas fueron en busca de la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Burgos. El video de la fuerte caída de Sebastián Henao lo encuentra más abajo

La tarea no era nada fácil. Fueron 157 kilómetros bastante intensos, donde un premio de primera categoría y otro de tercera se robaron las miradas. Allí, los favoritos atacaron para conseguir una ventaja.

Sin embargo, hubo un suceso que se robó las miradas. Cuando restaban poco más de 50 kilómetros se presentó una fuerte caída donde varios deportistas se vieron involucrados y algunos terminaron con duros golpes.

Infortunadamente, uno de los más afectados fue el colombiano Sebastián Henao. El hombre del Team Ineos que ayudaría a su compatriota Iván Ramiro Sosa, quien va por el tricampeonato, se vio en la obligación de abandonar la carrera.

"Sebastián Henao estuvo envuelto en una gran accidente en la #VueltaBurgos. Parece poco probable que pueda continuar. Le enviamos nuestros mejores deseos a Seb y tendremos una actualización una vez tengamos más información"

.@5_henao has been caught up in a large crash at #VueltaBurgos and looks unlikely to be able to continue. We're sending Seb our best wishes and we'll have an update once we have more information. 50km to go. pic.twitter.com/4Dx1kjRfvj

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 28, 2020