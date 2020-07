VIDEO | El conmovedor mensaje del Tino Asprilla sobre su mamá que tocó los corazones de miles

Hablar del Tino Asprilla es hablar de una de las grandes figuras del fútbol colombiano. Su paso por Atlético Nacional, Parma y Newcastle lo confirman. Además de haber brillado con la selección Colombia.

Por eso, a donde vaya, Faustino es toda una sensación. Y es que, sumado a su excelente pasado como futbolista, con su llamativa personalidad se ganó los corazones de millones de aficionados.

Eso sí, los escándalos nunca faltaron. En más de una ocasión, el Tino estuvo envuelto en polémicas que, por fortuna, no pasaron a mayores, pero que las personas no entendían y lo atacaban.

Frente a ello, el exjugador aclaró algunos temas. En un video, Fausto trajo a colación la muerte de su madre. Allí, explicó que fue un punto clave en su carrera y que hubiera dado todo por haberla tenido más a su lado.

¿Cuál fue el conmovedor mensaje del Tino Asprilla sobre su mamá que tocó los corazones de los colombianos?

"En el mejor momento de mi vida, es cuando mi mamá se enferma y se muere. Muchos problemas que tuve, la gente nunca los entendió. A mis 23 años quedé, realmente, solo. Ahí fue cuando mi mamá se murió y yo parecía un zombie porque estaba desubicado y no sabía qué hacer con mi vida. La gente no veía sino al futbolista que debía triunfar con la Selección y hacer goles en Italia. Pero hay cosas que uno no puede dominar en esta vida. En el mejor momento de mi vida, mi mamá me hizo más falta que cualquier cosa. Hubiera cambiado todo, la plata, la fama, el fútbol, para que mi mamá hubiera vivido más tiempo"

“ Yo hubiera cambiado la fama, el fútbol, la plata porque mi mamá hubiera vivido más tiempo, se me fue cuando yo estaba en el mejor momento “ ASPRILLA

Vía @TelepacificoTV “Faustino el grande “ pic.twitter.com/lfwPbuTiVV — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) July 22, 2020

