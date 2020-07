Cambio de nombre en el equipo de Egan Bernal para defender el Tour de Francia

View this post on Instagram

No, no es el nuevo Land Rover Defender. Es un proyecto muy especial: el Ineos Grenadier, creación del dueño de la multinacional petrolera #Ineos, Jim Ratcliffe (sí, el mismo que patrocina a Mercedes y al equipo de Egan Bernal). Busca tomar el papel que los Defender, G-Wagen y hasta Wrangler tenían de vehículos para el off road más duro. Está programado para 2021, contaría con motores BMW y su costo rondaría los 50.000 dólares. #Grenadier #IneosGrenadier #4×4 #offroadenthusiasts