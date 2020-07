Roma vs. Inter | horario y dónde ver en TV la fecha 34 de la Serie A: alineaciones, canal y streaming

¿Darse por vencido? Jamás. Y el Inter lo sabe. El conjunto de Milán no bajará los brazos y peleará por el título de la Serie A hasta la última jornada El link para ver y seguir minuto a minuto Roma vs Inter en la fecha 34 de la Serie A lo encuentra más abajo

Alcanzar a la Juventus parecía imposible. Sin embargo, la Vecciha Signora cedió varios puntos en las últimas fechas, ilusionando a sus perseguidores. Los nerazzurri suman 71 unidades y tras el empate de Atalanta 1-1 contra el Hellas Verona, podrán quedar como únicos escoltas de la Juve.

Eso sí, la tarea no será nada fácil. En esta ocasión, los dirigidos por Antonio Conte visitan el estadio Olímpico para chocar ante la AS Roma. La Loba tiene que hacer respetar su casa y ganar a como de lugar. Y es que, de no hacerlo, pondrá en riesgo su cupo a Europa League.

El último choque entre ambos combinados fue el pasado 6 de diciembre de 2019 en el estadio Giuseppe Meazza. Allí, empataron sin goles en un partido bastante friccionado y donde las ocasiones de gol fueron escasas.

Archivo Getty Images

Pero, de seguro, hoy no se repetirá el mismo desarrollo, ya que hay mucho en juego. Por eso, se espera ver un verdadero partidazo lleno de emociones y con dos clubes con hambre de gloria.

¿Dónde ver y seguir minuto a minuto Roma vs Inter Gratis ONLINE EN VIVO Serie A 2019/20?

Día: 19 de julio

Hora: 2:45 p.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecaste de Google

🎙️ | DICHIARAZIONI "Sarà una partita difficile, ma da parte nostra abbiamo l'entusiasmo perché viene riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto" Le parole di Antonio Conte alla vigilia di #RomaInter 👇 pic.twitter.com/lOiqADXRym — Inter (@Inter) July 18, 2020

¿Cuáles son las alineaciones de Roma vs Inter para la fecha 34 de la Serie A?

Consulte el once titular de la AS Roma para enfrentar al Inter

Consulte el once titular del Inter para enfrentar a la AS Roma