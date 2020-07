El piropo de Gianluca Vacchi a Sergio Ramos por esta musculosa foto

Sergio Ramos es el capitán que guía al Real Madrid hacia un nuevo título de liga. El defensor está en un óptimo estado de forma, no solo desde lo futbolístico sino también en lo físico. El confinamiento lo aprovechó para hacerse más fuerte y vaya que le sentó bien. Ahora lo refleja en redes sociales, donde le gusta mostrar su abdomen.

En la última foto, a un día del partido clave ante el Villarreal que le puede dar el campeonato al Real Madrid, Ramos mostró toda su confianza. Allí varios le comentaron la fotografía e incluso su compañero James Rodríguez le dio "me gusta" a la foto. Sorprende al saber que James no cuenta para Zidane y no se siente parte del logro.

El piropo de Gianluca Vacchi a Sergio Ramos

Pero sin duda alguna el comentario que más sorprendió fue el de la celebridad Gianluca Vacchi. El italiano aprovechó para darle un cumplido al futbolista por su estado de forma, asegurando que jamás lo vio así. "¡Nunca te vi así! ¡Dale 💪🏼❤️!", manifestó Vacchi.

Uno de los considerados 'Sugar daddy' también es fanático del fitness. El italiano suele mostrar su figura en Instagram, donde también es seguido por muchos futbolistas.