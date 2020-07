Nuevo equipo de Chris Froome va por otra estrella del ciclismo para armar un equipazo

La noticia del año en el mundo del ciclismo la protagonizó Chris Froome. El británico abandonó las filas del Team Ineos, anterior SKY, luego de 10 años y una larga lista de títulos conseguidos, donde destacan los cuatro Tour de Francia.

Para la temporada 2021, Froome firmó con el Israel Start-Up Nation. Dicha escuadra tiene como objetivo dar un duro golpe el próximo año. Para ello, espera sumar más nombres de peso a su nómina.

Team INEOS confirms we will not be renewing @chrisfroome’s contract – so after 10 great years this season will be Chris’s last with the team.

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 9, 2020