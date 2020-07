¿Cuántos millones ofrece Jennifer López para comprar a los Mets?

La actriz y cantante puertorriqueña Jennifer López y su pareja, el expelotero dominicano Alex Rodríguez, dieron otro gran paso en su objetivo de conseguir la compra de los Mets de Nueva York después de que un grupo de deportistas quiere invertir en su aventura empresarial.

Se trata de Brian Urlacher, exapoyador de los Bears de Chicago y miembro del Salón de la Fama; el actual campeón del Super Bowl, el ala cerrada Travis Kelce (Kansas City Chiefs) y el Jugador Ofensivo del Año 2014 de la NFL, DeMarco Murray. El grupo ya ha presentado su oferta inicial de 1.700 millones de dólares.

El multimillonario de fondos de cobertura Steve Cohen ha hecho una oferta máxima hasta ahora de 2.000 millones de dólares, según un informe que publica este lunes el periódico local del New York Post.

El director de operaciones de los Mets, Jeff Wilpon, preferiría vender al grupo formado por López-Rodríguez, si su oferta es cercana a la mejor al final de la subasta, según indica la misma fuente periodística.

El grupo está sin hacer ningún tipo de gestión mientras espera noticias del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, sobre el siguiente paso en el proceso.

El cofundador de Summit Trail Advisors, Jim Cantelupe, se ha encargado de organizar el grupo inversor que lideran JLO y su prometido Rodríguez.

Otros inversores incluyen al futuro liniero ofensivo del Salón de la Fama Joe Thomas, quien pasó toda su carrera con los Browns de Cleveland; el dos veces All-Star, el escolta Bradley Beal, de los Washington Wizards, y el pívot de los Nuggets de Denver, Mason Plumlee.

Always grateful for a day in the sun. ☀️❤️ #SundayFunday pic.twitter.com/3fCS19Yo4w

— jlo (@JLo) July 12, 2020