VIDEO | Revuelo en las redes por vídeo de Manuel Neuer coreando canción fascista en Croacia

El nombre de Manuel Neuer siempre se relacionará con uno de los guardametas más grandes de la historia. Sus atajadas, estilo único y títulos conseguidos, lo ubican en la élite del fútbol mundial.

Adentro de la cancha, su comportamiento es intachable. Sin embargo, a través de las redes sociales, se conoció un hecho que ha dado de qué hablar.

Las imágenes de un vídeo en que aparece el portero del Bayern Múnich coreando una canción fascista en un lugar de Croacia han causado revuelo en Alemania, país donde los cantos neonazis pueden acarrear duras sanciones.

En la escena, difundida hoy por el popular diario "Bild", aparece el arquero del club bávaro y la selección nacional alemana en un bar playero croata. Allí, está acompañado de otras personas que cantan una pieza de la banda "Thompson", muy popular en los ambientes neonazis.

Neuer no habla croata, apunta ese medio. Razón por la que no tiene por qué conocer el contenido de la pieza. No obstante, no se puede descartar que sea seguidor o al menos conozca a ese grupo, famoso por conciertos cuya asistencia ensalza el fascismo y proclama la admiración a Adolf Hitler.

"Bild" relaciona la situación con su actual entrenador, el croata Toni Tapalovic, quien según ese medio le acompaña en sus vacaciones.

Revuelo en Alemania por vídeo de Neuer coreando canción fascista

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see. Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ — 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020

