¡Luto en el fútbol! Hermano de figura del Tottenham fue asesinado tras recibir dos disparos

Dicen que somos más los buenos que los malos. Sin embargo, la violencia es una problemática que, día a día, azota al mundo. Por eso, tristemente, es habitual escuchar o leer noticias sobre asesinatos y relacionados.

En esta ocasión, el fútbol está conmocionado por una situación que vive una de las figuras del Tottenham Hotspur. Se trata del mediocampista francés, Serge Aurier, quien este lunes 13 de julio recibió una dura noticia.

Su hermano, Christopher fue baleado en la ciudad de Toulouse. El hombre de 26 años, quien también era futbolista y jugaba en el Toulouse Rodeo de la Quinta División francesa, recibió dos disparos en el abdomen.

Aurier fue trasladado al hospital de manera inmediata. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, no logró sobrevivir.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables. Razón por la que las fuerzas de seguridad investigan los hechos. La única información corroborada es que el hecho se presentó en la zona industrial de la Ville Rose, llamada Thibaud.

El Tottenham Hotspur, en un gesto para aplaudir, le envió un mensaje a Serge Aurier en este difícil momento que viven él y su familia.

"Estamos muy tristes de confirmar que el hermano de Serge Aurier falleció en las primeras horas de esta mañana. Todos en el club le enviamos nuestras más sinceras condolencias a él y su familia. Nuestros pensamientos están con ellos"

We are with you, @Serge_Aurier 💙 pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020