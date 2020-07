¡Nairoman recargado! Quintana volvió a la bicicleta antes de tiempo, aunque...

Nairo Quintana tiene un sueño entre ceja y ceja. Se trata de conquistar por fin el Tour de Francia y no hay pandemia que lo aleje de dicho sendero. Por eso se entrena al máximo, aunque la semana pasada sufrió el infortunio de ser levemente atropellado, lo que lo obligó a pausar su entrenamiento de cara a la cita de agosto. Nairo Quintana volvió a la bicicleta antes de tiempo, aunque..

En principio, Quintana avisó que guardaría quince días de reposo por recomendación médica, pero le pudieron las ganas. En apenas poco más de una semana de su infortunio, el boyacense volvió a las carreteras, aunque con mucho cuidado. Un video captó el entrenamiento del ciclista del equipo Arkea-Samsic, con el carro de apoyo técnico y médico, lo mismo que una moto de la Policía para que no pasara nada.

#CarruselCaracol 🚨🚴‍♂️Nairo Quintana ya está entrenado en las carreteras de Boyacá 📹@lehurtado pic.twitter.com/I2axIbNmAi — El VBAR (@VBarCaracol) July 12, 2020

Asimismo, se vio que Nairo no entrenó a tope, para no forzar su cuerpo antes de viajar a Europa. Quintana viajará al Viejo Continente la semana que entra, en el denominado vuelo humanitario por el deporte. Allí comenzará su entrenamiento definitivo para el Tour de Francia. Antes, participará en el Tour del' Ain, lo mismo que en la Criterium Dauphiné, con las que reabrirá su particular temporada.