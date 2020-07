Llaman tóxico a James en su cumpleaños, junto a otros dos jugadores del Real Madrid

James podrá haber demostrado falta de actitud en su última etapa en el Real Madrid, ¿pero de allí a ser tóxico? Lo cierto es que en Madrid ya no lo quieren, no solo Zinedine Zidane y los futbolistas de la plantilla, sino también la prensa. En el día de su cumpleaños 29 en la Cadena COPE, una de las radios más influyentes de España, calificaron de tóxico al colombiano.

Llaman tóxico a James en su cumpleaños

Fue en El Tertulión, el programa con el que cierran el domingo deportivo en dicha radio. Allí sentenciaron a James Rodríguez como uno de los tóxicos del plantel merengue, junto a Gareth Bale y Luka Jovic. De hecho, algunos de los panelistas en el programa donde participan ilustres como Manolo Lama y Juanma Castaño creen que James es más tóxico que el galés.

Los tertulianos discutieron las actitudes de uno y otro, concluyendo que es menos profesional la manifestación de James de no formar parte del grupo al no sentirse importante, que la postura de Bale estando en el banco de suplentes, aunque no cuenta para Zidane. El europeo protagonizó una surrealista imagen en el partido ante el Alavés, donde fue captado dormido en las tribunas del estadio Alfredo Di Stefano.

Todo esto en medio de un cumpleaños que parece será el último que celebre James en el Real Madrid.