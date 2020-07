¡Qué 'mala pata', Yerry! Justo cuando regresó a tener actividad apenas una semana atrás, algo que no hacía desde antes de la pandemia, ahora el colombiano vuelve a sufrir una lesión que lo marginará por varios partidos. Mina fue titular contra el Wolverhampton, pero a la media hora tuvo que salir con molestias. Carlo Ancelotti revela el estado de la nueva lesión que sufre Yerry Mina.

Aunque se pensó que pudo ser algo más grave, fue el propio Carlo Ancelotti quien aclaró en rueda de prensa lo que le ocurrió al defensor. Según el entrenador del Everton, lo que acarrea Yerry es una lesión muscular producto de la seguidilla de partidos, cada dos o tres días.

Carlo Ancelotti revela el estado de la nueva lesión que sufre Yerry Mina

"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones", manifestó Ancelotti, lleno de preocupaciones y esta una más.

Además de la lesión de Mina, a Carletto le preocupa el rendimiento de un equipo que ya no peleará por ingresar a Europa. Por fortuna para él, tampoco tiene complicaciones con el descenso. No obstante, ya comienzan a verlo con incredulidad y no es segura su continuidad con los Toffees.