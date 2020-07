El encontronazo entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo que no se vio en televisión

No fue la mejor de las jornadas para la Juventus. El equipo multicampeón de Italia se vio apichonado ante una Atalanta que por momentos le dio un baile y lo peor, en su propio estadio. Lo más destacado para la Vecchia Signora fue el resultado, logrando arrebatar el empate a dos con sendos tantos de penalti convertidos por Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la inferioridad en el desarrollo del partido los puso fastidiosos. Entre ellos a Cristiano y Juan Guillermo Cuadrado, dos con una muy buena amistad dentro y fuera de las canchas, pero que ante Atalanta se insultaron producto de la impotencia.

Ante el juego de los visitantes, que poco dejó tocar la pelota y construir ocasiones a la Juventus, el portugués se tornó fastidioso. El poco contacto con la pelota y la marca pegajosa de los defensores del Atalanta lo fueron sacando de quicio. Tanto así que en una mala asistencia de Cuadrado, la cual no pudo controlar, lo manoteó y le reclamó.

La imagen se observó por un momento en ESPN, pero fue más detallada por la televisión italiana ni bien terminó el partido. Lo que más llamó la atención fue que el colombiano, ni bobo que fuera, le respondió el reclamo a CR7 reprochándole por qué no hizo bien la diagonal.

El empate aminoró los daños en la Juventus, que pese a todo le saca ocho puntos a la Lazio, escolta. Inter podrá ponerse en la línea de los romanos, si le gana al Torino. Mientras que Atalanta continúa a nueve de la Vecchia Signora, ya con escasas opciones de scudetto.

A difficult game but a very important point. Keep on fighting until the end 💪🏼 #FinoAllaFine pic.twitter.com/UfB0HwgFxt

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 11, 2020