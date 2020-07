Polémicas palabras de compañero de Chris Froome sobre su salida del Team Ineos

Cuando dices que te vas es porque ya te has ido

El anuncio de Froome no es extraño en el deporte. En esta temporada, el alemán Sebastian Vettel anunció que dejará Ferrari en la Fórmula Uno y desde allí la convivencia ha sido un infierno. También pasó en el fútbol, donde Pep Guardiola anunció su salida del Bayern en 2016 seis meses antes y el equipo se le cayó, derrotado en semifinales de Champions. Similar caso pasó cuando Nairo Quintana anunció su marcha del Movistar con rumbo al Arkea. Sin motivación, ¿no sería mejor que Froome se marche de inmediato?

¡El mundo del ciclismo habló y duro!

Como era de esperarse, las reacciones llovieron y no era para menos. La salida de Froome del INEOS y llegada al Israel Start-Up dió de qué hablar. Los primeros en pronunciarse fueron el británico y el copropietario de la nueva escuadra.

“El impacto del Israel Start-Up Nation está creciendo. Estoy muy feliz de hacer parte de esta gran aventura”, Chris Froome

“Es un momento histórico para el deporte israelí. Esperamos hacer historia junto a Chris”, Sylvan Admas, copropietario del Israel Start-Up Nation

Sin embargo, hubo unas declaraciones que llamaron la atención. Geraint Thomas no ocultó su tristeza por la partida de su compatriota, pero también dejó claro que a la final todo continuará y no es para armar un drama.

“La salida de Froome me afecta, pero la verdad no me trasnocha”, Geraint Thomas, excompañero de Froome en el INEOS

