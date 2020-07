¡No hace gol feo! Otro golazo de Luis Fernando Muriel para el Atalanta

Luis Fernando Muriel, el goleador de los goles bonitos. A pesar de no ser titular casi nunca, todo minuto que aprovecha lo exprime al máximo y por eso es el goleador del Atalanta. El equipo de Bérgamo sigue con el paso perfecto en la Serie A tras la pausa provocada por la pandemia del coronavirus.

La nueva víctima fue la Sampdoria. Atalanta, local en su estadio, no tuvo fácil abrir la cuenta ante un conjunto genovés bien replegado. De hecho, tuvo que esperar hasta la segunda mitad para anotar el primer gol. El tanto no fue de ningún atacante sino de Rafael Toloi, un zaguero central quien de cabeza puso el tanto inicial.

Luego vino el turno de Luis Fernando Muriel. El delantero colombiano cazó una pelota en el borde del área y con un tiro con chanfle dejó atornillado al portero de la Sampdoria. El balón tomó una curva exquisita y a media altura encontró red.

Atalanta ganó todos los puntos de la Serie A después del confinamiento, pero se encuentra a nueve puntos del líder Juventus. Justamente, la Vecchia Signora será su próximo rival, en Turín.

😱 Una sentenza da fuori area Luis!!! Palla nell'angolino e 2-0!!!

😱 A shot from distance from Luis!!! He smashes it in and 2-0!!! https://t.co/OfVFiQMNl4

