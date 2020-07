“A los vocales Cogollo, Hernández, Arce y yo (Perdomo) nos presentaron una propuesta que era la mejor. Después nos enteramos de que todo había sido acomodado con información confidencial”

“Cuando estalló el escándalo, los directivos de la Federación me ofrecieron pagar los honorarios de mis abogados. Me rehusé porque les dije que no hacía parte de eso”