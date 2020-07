Se acerca el regreso de la Champions League. En agosto, el mundo estará pendiente a la resolución de la Liga de Campeones, en una edición estilo Mundial, provocada por la pandemia del coronavirus. Será un mes a puro fútbol con los mejores equipos del mundo compitiendo en Portugal.

El sorteo a partir de cuartos de final se realizará el próximo viernes 10 de junio, en Nyon, Suiza. Allí no solo quedará marcada la hoja de ruta, sino que se anunciará la decisión que ya tomó sobre los partidos de regreso de los octavos de final que están por resolverse.

UEFA tomó una decisión sobre los partidos pendientes de octavos de final de la Champions League

En un principio, la UEFA quiso que los encuentros Bayern Múnich vs. Chelsea, Manchester City vs. Real Madrid, Barcelona vs. Napoli y Juventus vs. Lyon, se disputaran también en Portugal, en los estadios de Oporto y Guimaraes. Sin embargo, los equipos que deben oficiar como locales en la vuelta, sobre todo el Manchester City y el Barcelona, se opusieron a esta alternativa.

Al final, la información que lanza el diario AS es que en la UEFA ha primado la presión ejercida por Pep Guardiola, técnico del City, para que las vueltas se disputen en los escenarios estipulados antes de la pandemia.

Se desconoce si los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Europa League también se disputarán en sus respectivas canchas o si se harán en Alemania, donde se desarrollará la fase final.

