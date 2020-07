¡Último momento! Fuente de alta credibilidad reveló cuál sería el nuevo equipo de Messi

La crisis del Barcelona está a punto de derivar en un final caótico. La peor pesadilla para el equipo culé está a punto de hacerse realidad. Y es desde España aseguran que Lionel Messi no renovará su contrato.

El vínculo del astro argentino va hasta junio de 2021. Por eso, los diálogos para extenderlo habían comenzado. Sin embargo, ante el mal presente de la institución, La Pulga se habría cansado y decidido no renovar. Así lo reveló el periodista Manu Carreño en El Larguero de la Cadena Ser.

⚽🚨 Así te ha contado @ManuCarreno la noticia con la que hemos abierto @ElLarguero 💥 La idea de Messi ahora mismo es terminar su contrato en 2021 y abandonar el Fútbol Club Barcelona pic.twitter.com/mStYSeYdQQ — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2020

A partir de ahí, los rumores no tardaron en aparecer. Pretendientes no lo faltarán a Messi y con justa razón. No obstante, siempre ha habido un equipo que ha sonado para ficharlo. Se trata del Manchester City.

Christian Martin, periodista de gran reputación y credibilidad, publicó una información que le da la vuelta al mundo. De hecho, en los comentarios se encuentran respuestas de sus seguidores como: "Cuando tú hablas es porque sabes", "le creo, periodista serio", "puede ser, solo porque lo decís vos", entre otros.

"ÚLTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serían positivas para todos los involucrados. Atención Sras. y Sres."

ULTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes, en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serian… https://t.co/apobdVnILv — Christian Martin (@askomartin) July 3, 2020

