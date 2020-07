Yerry Mina es uno de los jugadores de fútbol en Colombia. El defensor central hizo vibrar a todo un país con sus goles en el Mundial de Rusia 2018, ante Polonia, Senegal e Inglaterra. Por eso nos gusta verlo bien, algo que no pudimos observar en su paso por el Barcelona. Yerry Mina confesó lo mal que la pasó jugando en Barcelona ¡Sufrió depresión!

Antes de recalar en el Everton, el zaguero central estuvo seis meses en el equipo culé. Llegó con una maleta cargada de emociones, procedente del Palmeiras de Brasil. Sin embargo, conforme pasaron las semanas comenzó a pasarla mal por la falta de minutos. Perdió confianza en sí mismo e incluso sufrió depresión.

Así lo reveló tras su vuelta a los terrenos con el equipo inglés, tras superar una lesión. El futbolista que pasó por Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe en el fútbol colombiano, se sinceró y contó su verdad.

"Pensaba muchas cosas malas, que estaba terminado. Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo. Me decían: "Tranquilo que todo va a estar bien". Eso tanto como te motiva, a la vez te desmotiva, siempre quieres jugar", aseguró el defensa.

Mina hoy alterna titularidad en un equipo en el que Carlo Ancelotti le ofrece toda la confianza. Su futuro pasa por la Premier League y quién sabe, quizá vuelva a tener la oportunidad en un equipo grande.

