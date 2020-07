¡Paliza al Liverpool! Manchester City le dio la bienvenida al campeón con una goleada

Pasillo para el campeón en el Etihad Stadium. Los hombres de Pep Guardiola, fiel al Fair Play, hicieron una calle de honor al Liverpool tras ganar la liga inglesa después de 30 años. Encuentre más abajo el video de los goles de Manchester City VS Liverpool

Sin embargo, los reds no sabían lo que se les venía en los próximos 90 minutos. Aunque el encuentro fue parejo en el inicio y las primeras opciones fueron para la visita, los cityzens tenían otros planes y desde el 24' lo dejaron claro.

Kevin De Bruyne, figura del partido nuevamente, transformó en gol un claro penal sobre Raheem Sterling. A partir de ahí, el desarrollo del compromiso cambió y la balanza se inclinó a favor de los locales.

Pasaron 10 minutos para propinar el segundo golpe de la noche. Raheem Sterling protagonista en el primer tanto, amplió la diferente para el 2-0 parcial, dejando atónitos a Klopp y compañía, quienes no encontraban vuelta a la situación.

Por momentos, Liverpool salía del asedio y pisaba el área rival, pero no fue suficiente. De hecho, antes de que pudiera despertar, Manchester City, por intermedio de Phil Foden, anotó el 3-0. Ya era goleada.

Encontrándose tres goles abajo y con un discreto rendimiento en la cancha, se esperaba que el entretiempo y Klopp hicieran efecto, pero sucedió lo contrario. El City era una aplanadora. Un contraataque letal culminó en autogol de Alex Oxlade-Chamberlain.

K.O. para los reds y la diferencia pudo ser peor. Sobre el minuto 94, Riyad Mahrez infló las redes por quinta ocasión. No obstante, y para fortuna del Liverpool, el VAR anuló el gol por una mano en medio de la acción.

¿Sorpresa? Para algunos sí lo fue y en redes sociales no perdonaron. Allí, llovieron críticas contra el Liverpool. Sin embargo, unos cuantos entendieron que con todo definido y tras la lógica celebración del título, era apenas normal que sucediera lo que aconteció.

Considering they must have been partying without sleeping for the last 3 days, I think Liverpool are playing very well.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 2, 2020