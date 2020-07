Llegó el día del apocalipsis del fútbol colombiano con el fin de varios contratos de jugadores

30 de junio | Varios jugadores se quedaron sin empleo al expirar sus contratos. La crisis económica no permite contratar, mientras los directivos piensan terminar un campeonato con las plantillas alteradas.

La pandemia tiene al fútbol colombiano al borde del nocaut. Sin una fecha exacta para el regreso, aunque la Dimayor divulgó el plan de acá hasta finales de agosto para que ruede la pelota, el 30 de junio no fue un día más en las aspiraciones de terminar el campeonato.

Alrededor de cincuenta jugadores se quedaron sin trabajo este martes, luego de que sus contratos expiraran y no fueran renovados. En principio, no es nada raro cada año, pero en esta ocasión se trata del desmantelamiento de los planteles antes de terminar la Liga Betplay, pausada en la séptima fecha.

“Muy pocos equipos van a contratar jugadores, así se abra la ventana de contrataciones. Necesitan ajustar gastos. Se están reduciendo costos de nómina y jugarán con Sub 20 o jugadores de la cantera”, le contó una fuente de mucho peso en el fútbol colombiano a PUBLIMETRO, aunque prefirió el anonimato.

En medio de ese panorama sombrío, el más afectado parece ser el vigente campeón América de Cali. Luego del 30 de junio, con los protagonistas del título Michael Rangel, Matías Pisano, Héctor Quiñónez, Pedro Franco y Juan Pablo Zuluaga no se llegó a un acuerdo y desde este momento son jugadores libres. El club manifestó que siguen en conversaciones con algunos de ellos para renovarles, pero a día de hoy el plantel está diezmado.

Pese a eso y por cuestiones económicas, el propietario del club Tulio Gómez es el principal impulsor de que el campeonato se reanude tal y como está, a pesar de las bajas. Consultado por PUBLIMETRO, el presidente fue enfático en su postura. “América presentó una propuesta para que el torneo se reanude”, dice.

Lejos de esa contundencia, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, no mete las manos al fuego para que el campeonato continúe. Su equipo es uno de los más afectados por el apocalíptico 30 de junio, que lo dejó sin cinco de sus futbolistas, entre ellos la figura Fabián Sambueza. “La verdad que no sé que es lo mejor de acuerdo a la forma como se está incrementando la pandemia”, dice el mandamás cardenal, que no se la juega por una continuación del campeonato.

Avizorando esto, la FIFA autorizó a los jugadores a vestir tres camisetas en una misma temporada de ser necesario, con el afán de palear la crisis económica mientras dure la pandemia. Sin embargo, en los campeonatos europeos no se permite que futbolistas que jugaron con un equipo terminen la competencia con otro, con el ánimo de no desvirtuar la competencia. En Colombia este punto no se ha tocado, mientras los directivos siguen enroscados en disputas políticas.

¿Pierde legitimidad el campeonato? Lo cierto es que algunos clubes están empecinados en terminar lo empezado sí o sí, atendiendo a las finanzas a costas de la deportividad. Mientras tanto, decenas de jugadores están puliendo su hoja de vida, esperanzados en que alguien los contrate y así poder decir que sobrevivieron al apocalipsis del fútbol colombiano.

Jugadores que terminaron contrato el 30 de junio, el día del apocalipsis

Millonarios

Deivy Balanta – Defensa

José Luis Moreno – Defensa

Óscar Barreto – Delantero

José Guillermo Ortíz – Delantero

Jéfferson Martínez – Arquero

Deportivo Cali

Darwin Andrade – Defensa (siguen las conversaciones)

América de Cali

Pedro Franco – Defensa

Héctor Quiñónes – Defensa

Juan Pablo Zuluaga – Defensa

Matías Pisano – Delantero

Michael Rangel – Delantero (puede volver a Junior)

Junior

Carmelo Valencia – Delantero

Tolima

José Moya – Defensa (vuelve a Santa Fe)

Santa Fe

Nicolás Hernández – Defensa (vuelve a Nacional)

Yohandry Orozco – Mediocampista

Mauricio Gómez – Mediocampista

Fabián Sambueza – Mediocampista

Federico Anselmo – Delantero

Pasto

Daniel Hernández – Mediocampista

Julián Guevara – Mediocampista

Rionegro Águilas

Jefferson Mena – Defensa

David Agudelo – Arquero

Mauricio Restrepo – Mediocampista

Anthony Uribe – Delantero

La Equidad

Jáider Riquett – Defensa

Cristian Bonilla – Arquero

Bucaramanga

Steven Makuka – Defensa

Alianza Petrolera

Juan Serrano – Arquero

Diego Cuadros – Mediocampista

Once Caldas

Kevin Londoño – Delantero

Cúcuta Deportivo

Gilberto García – Defensa

Independiente Medellín

Mauricio Cortés – Delantero

Patriotas Boyacá

Martín Payares – Defensa

Almir Soto – Delantero

Jaguares de Córdoba

Licenció a 13 de sus jugadores más costosos, lo hizo empezada la pandemia

Envigado FC

No expiró ningún contrato

Deportivo Pereira

No expiró ningún contrato

