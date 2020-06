¿Qué pasa si hay un positivo de coronavirus en Atlético Nacional? El club lo revela

El fútbol colombiano dilata su regreso, pero algún día volverá al ruedo. Los equipos se preparan bien sea por su cuenta, sabiendo que con la Dimayor por lo pronto mucho no se puede contar. Uno de los que más se ha tomado en serio la pandemia del coronavirus es Atlético Nacional. El Verde Paisa, a pesar de que no retornaron los entrenamientos, ya tiene un protocolo de bioseguridad para todo.

Por ejemplo, ¿qué sucederá si un futbolista resulta contagiado de coronavirus? El médico del club, Nelson Rodríguez, le explicó a AS su plan ante toda contingencia.

¿Qué pasa si hay un positivo de coronavirus en Atlético Nacional?

"Lo primero que tenemos que saber es que esto se interpreta a la luz del conocimiento. No se trata de lapidar al que salga positivo. Yo me puedo volver positivo pagando el peaje subiendo a entrenar a la sede de Guarne. Es que esto es tan complejo por eso… como es algo que no veo, entonces hay que cuidarse siempre", comienza advirtiendo el galeno, intentando evitar la estigmatización.

Asimismo, en su oficio profesional, Rodríguez revela el protocolo interno del club en compañía con la responsabilidad del propio futbolista. "Si tengo una prueba PCR positiva, tengo que llamar en seguida a la EPS porque ese es el protocolo que todos los colombianos tenemos que manejar. si la persona tiene el virus, debe estar en su casa, y nosotros los médicos la tenemos que monitorizar. Estarla llamando para saber cómo está", asegura el médico.

Por último, Rodríguez advierte que se le practicarán nuevas pruebas pasado 14 días antes de que pueda retornar a los entrenamientos grupales. "Si la prueba sale positiva, al jugador le toca esperar. Si sale negativa, ya puede empezar a entrenar", concluyó.

