Mercedes cambió de color para apoyar la lucha contra el racismo en el campeonato de la F1

La escudería Mercedes de Fórmula Uno anunció este lunes que sus monoplazas serán negros, en lugar de plateados, durante esta temporada en una declaración "contra el racismo y la discriminación en todas sus formas".

La base de los coches del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas será totalmente negra, uniéndose al movimiento "Black Lives Matter" que se desató en las últimas semanas después de la muerte por asfixia de George Floyd en los Estados Unidos, víctima de la violencia policial.

🖤🏳️‍🌈 The call to ‘End Racism’ will feature on the halo of both of our cars in 2020, and #WeRaceAsOne will be featured on the mirrors of the W11. pic.twitter.com/KYIEFWmEU5

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020