¡No estuvimos ni cerca! Fifa reveló la votación para ser sede del Mundial Femenino 2023

La tensión se apoderó del territorio nacional y no era para menos. Colombia estaba bastante cerca de ser sede del Mundial Femenino en 2023. De haber sido elegido, era el primer país sudamericano en albergar la cita orbital.

Sin embargo, la decisión fue otra. Luego de una larga espera, Gianni Infantino reveló la noticia y dió a conocer que Nueva Zelanda y Australia asumirán la responsabilidad de organizar tan importante certamen.

Es así como se suman a China, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Francia, en los países que fueron sede de esta cita orbital. Mientras Colombia deberá corregir errores y aguardar por una nueva oportunidad.

A través de las redes sociales oficiales de la Fifa dieron a conocer la información. Allí quedó claro que la diferencia entre ambos candidatos fue evidentes. La balanza se inclinó con contundencia a favor de Nueva Zelanda y Australia.

La candidatura colombiana solo tuvo apoyo de 13 miembros del consejo de la Fifa. Por otro lado, los rivales sumaron 22 votos. Cabe resaltar que el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, apoyó a los países ganadores.

The #FIFAWWC 2023 hosts are @FFA & @NZ_Football.

Here you can find the FIFA Council vote breakdown. pic.twitter.com/uOxwl6ElL1

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020