FIFA anuncia la fecha del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, pese al coronavirus

Hay que jugar, es la consigna de la FIFA. Para el ente rector del fútbol mundial es una buena noticia que en Europa la actividad esté retomando su normalidad y espera que en Sudamérica eso ocurra en breve. Por eso, anunció el inicio de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022, tal cual la Conmebol lo tenía pensado.

Aprovechando el Consejo de la FIFA donde se develó la hoja de ruta del fútbol mundial de acá en más, además de anunciar la organización del Mundial Femenino 2023 de mayores en Australia y Nueva Zelanda, también se anunció cambios en el calendario internacional. A partir del mes de septiembre comenzará a ponerse en marcha, siempre que la pandemia lo permita.

FIFA anuncia la fecha del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas

La FIFA, en cabeza de su presidente Gianni Infantino, confirmaron la primera semana de septiembre como la indicada para el arranque del camino a Catar. En principio se jugarán dos encuentros, con logística por definir.

A partir de octubre, las fechas FIFA también tendrán un cambio. El ente rector pide a las Confederaciones confeccionar un calendario que permita jugar tres partidos en una semana y no dos. No obstante, por la distancia con Europa, en Sudamérica no correría esta medida.

Asimismo, en junio de 2021 se amplían en siete los días de las fechas FIFA, aunque a priori en Colombia estaremos en plena Copa América.

