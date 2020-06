Sin fútbol, la mayoría de temas del FPC pasan por la entrada y salida de jugadores para cuando se reinicie el fútbol. Uno de los más activos en el mercado es Atlético Nacional, sobre todo en las ventas. Ya se fue Daniel Muñoz al fútbol belga, pero las salidas podrían continuar presentándose.

Una de las que más se habla entre pasillos es una posible marcha de Jarlan Barrera. Según se filtró, el zurdo creativo tiene ofertas del fútbol brasileño y también otra de la liga mexicana. Sin embargo, el conjunto paisa se siente reticente a desprenderse de él, aunque depende de en gran parte del jugador.

Jarlan Barrera dio su verdad sobre las ofertas que tiene Nacional para venderlo

Por eso, era esperada la palabra del propio futbolista y por fin se dio. "Estén tranquilos, yo solamente pienso en volver a jugar con Nacional. Hablo bastante con el presidente y con mi empresario, y no me han comentado que haya llegado alguna oferta por mí del exterior", manifestó el jugador nacido en Santa Marta.

No obstante, sí dejó entrever que su marcha puede estar cerca, aunque no es el momento. "Quiero irme con cosas buenas, con cosas grandes. Y el día que toque, no sé si sea hoy, mañana o pasado, quiero irme por la puerta grande y no como una ilusión o como una expectativa más", concluyó.

