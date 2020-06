¡Contrastes en la pandemia! Escalofriante imagen dejó el regreso del fútbol brasileño

View this post on Instagram

🇧🇷 Brasil: la vuelta del fútbol al lado de la muerte 🏟 Mientras Flamengo goleaba 3-0 a Bangú, en el mismo predio del Maracaná, donde se jugó el partido, morían dos personas de covid-19. Pegado a la cancha se ubica un hospital de campaña. 📌 En total, este jueves en Brasil se registraron 1.204 muertes (47.869 en total) y más de 23 mil nuevos casos (se estima que hoy se superará el millón).