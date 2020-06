Champions, Europa League, Supercopa, Eurocopa... las grandes decisiones que tomó la UEFA

Poco a poco el fútbol está tomando su ritmo habitual. Condicionado por el coronavirus, el calendario se apretó, pero a problemas soluciones y parece que la UEFA las halló. Luego de una extensa reunión de más de cuatro horas, el presidente Aleksandr Ceferin fue el encargado de comunicar los cambios, que incluyen modificaciones en la Champions, Europa League, Supercopa, Nations League y otros torneos del viejo continente.

En cuanto a la Champions, se confirmó lo que se rumoraba: la Orejona se decidirá en Lisboa, con los estadios Da Luz y José Alvalade como sedes de los juegos a partir de cuartos de final. Dicha fase y las semifinales se disputarán a partido único. La gran final, en el estadio del Benfica, será el 23 de agosto.

Por su parte, para preservar la deportividad, los octavos de final restantes se desarrollará en las canchas donde estaba estipulado entre el 7 y el 8 de agosto, aunque de no poderse por la pandemia, las sedes alternas serán Oporto y Guimaraes, también en Portugal.

las grandes decisiones que tomó la UEFA para terminar la temporada

Asimismo, la Europa League se definirá en terreno alemán. Finalmente será Colonia la que albergue la final y no Frankfurt, en reemplazo de Gdansk, Polonia. Allí comenzará a disputarse el torneo a partir de cuartos de final, aunque las llaves suspendidas de octavos entre Sevilla vs. Roma e Inter de Milán vs. Getafe, también se disputarán en Alemania a partido único. Duisburgo, Gelsenkirchen y Dusseldorf también albergarán partidos.

En cuanto al inicio de la próxima temporada, la Champions y la Europa League arrancarán sus fases de grupos en octubre, pero las premilinares comenzarán en agosto. Los sorteos principales se llevarán a cabo el 1 y 2 de octubre.

La Supercopa de la UEFA, que enfrenta a los campeones de Champions y Europa League, se desarrollará en Budapest (Hungría), el 24 de septiembre. La sede inicial era el estadio do Dragao, de Oporto, pero esto sufrió modificaciones.

Por otro lado se ratificó el programa de la próxima Eurocopa, que conocerá a sus últimos cuatro participantes en octubre y noviembre del presente año.

