El miércoles no será un día más en el fútbol europeo. En esa jornada, la UEFA comunicará cómo se resolverán los campeonatos que están en pausa, la Europa League y sobre todo la Champions League. La carrera por la Orejona es la que más atracción merece, por lo que se aguarda con impaciencia qué formato adoptara.

Sin embargo, a dos jornadas para su revelación, la cadena británica SKY Sports reveló la decisión que tomarán para con la Champions League. En un principio se pensó terminar el campeonato en una sede fija, incluso los partidos de vuelta de octavos de final que están por resolverse.

Pero no será del todo así. Las eliminatorias entre Bayern y Chelsea, Manchester City vs. Real Madrid, Barcelona vs. Napoli y Juventus frente a Lyon se resolverán en sus respectivas ciudades. Dichos encuentros se llevarán a cabo el 7 y 8 de agosto. A partir de allí, el torneo sí se trasladará a sede única.

¡Hay fecha para la final de esta inédita edición de la Champions League!

Y esa sede será Lisboa. A pesar del rebrote por coronavirus en la capital portuguesa, lo bien manejada que ha sido la pandemia allí recibirá la luz verde para acoger el remate de la Champions, por delante de las candidaturas de Frankfurt, Madrid y la mismísima Estambul, sede inicial.

Los juegos de cuartos de final, a partido único, se realizarán el 12, 13, 14 y 15 de agosto, un partido por día. La semifinales el 17 y 18 de agosto, mientras que la gran final el 23 de ese mismo mes.

Por su parte, la resolución de la Europa League es toda una incógnita, aunque sería en cuatro ciudades de Alemania, una de ellas Frankfurt.

