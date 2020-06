La petición de Sterling sobre los entrenadores en medio de los recientes casos de racismo

El futbolista inglés ha reivindicado estos días las protestas en todo el mundo contra el racismo tras la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de la policía.

En sus redes sociales y declaraciones no se ha guardado nada. Por eso, en entrevista con la cadena británica BBC, no fue la excepción. Allí, hizo una petición bastante particular.

Raheem Sterling, jugador del Manchester City, pidió la inclusión de más entrenadores negros ante la falta de representación negra en la jerarquía del fútbol.

"En la Premier League hay como 500 jugadores y un tercio de ellos son negros. Sin embargo, no tenemos representación en la jerarquía ni en los cuerpos técnicos"

El futbolista puso como ejemplo los casos de Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell y Ashley Cole.

"Te voy a dar un ejemplo. Está Gerrard como entrenador del Rangers, Lampard como técnico del Chelsea, pero luego están los Sol Campbell y los Ashley Cole. Todos han tenido grandes carreras y han jugado para Inglaterra"

"Ellos han conseguido sus carnets de entrenador para dirigir al máximo nivel, pero dos de ellos no les han dado las mismas oportunidades y los dos son negros. Creo que es lo que falta aquí"

"Esto no va solo sobre hincar la rodilla (en alusión al gesto del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el racismo), también hay que dar a la gente las oportunidades que se merecen"

