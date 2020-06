Real Madrid hizo una oferta por la nueva joya alemana, que es zurdo y juega como James

Vuelve LaLiga, pero también se abre el mercado de pases. Aunque falte terminar esta temporada, los grandes equipos ya comienzan a planear la temporada que viene. Todos los indicios apuntan a que James Rodríguez se irá del Real Madrid, pero aún no sucede. No obstante, se siguen presentando pistas de que Zinedine Zidane no lo quiere en sus filas.

El último indicio nace desde Alemania, donde el diario Bild asegura que el conjunto merengue está detrás de Kai Havertz, la nueva joya alemana. El joven de 20 años del Bayer Leverkusen es uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga y tiene mercado en la Bundesliga. El problema para James es que el chico maravilla tiene sus mismas características, zurdo y mediapunta.

Real Madrid hizo una oferta por la nueva joya alemana

De hecho, el medio manifiesta que Florentino Pérez ya hizo una oferta de 80 millones de euros por Havertz. Sin embargo, el equipo aspirinero desestimó la oferta porque cree que su jugador vale más. Ahora se espera que un nuevo ofrecimiento llegue en los próximos días, cercana a los 100 millones de euros.

Havertz tiene mercado también en Inglaterra, donde Manchester United y Chelsea lo pretenden.

