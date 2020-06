Equipo de la MLS despide a un futbolista por expresiones racistas de su esposa

Los días en Estados Unidos están convulsionados luego de la muerte del afrodescendiente George Floyd, víctima de la brutalidad policial. Un sinfín de manifestaciones se han presentado en las principales ciudades norteamericanas, pidiendo justicia e igualdad social, sin discriminación por razas.

La mayoría de instituciones deportivas apoyan la protesta, no así la violencia, pero el pensamiento no necesariamente debe ser acompañado por sus jugadores. Aunque en este caso la que mostró su desacuerdo fue la esposa de un jugador del equipo de la MLS, el Galaxy de Los Ángeles.

Tea Katai, esposa del serbio Aleksandr Katai, publicó en Twitter comentarios racistas, pidiéndole a los policías que "maten a la mierda", refiriéndose a los negros. Los dichos no solo fueron repudiados por la opinión generalizada, sino también por el club, que decidió finalizar el contrato con el futbolista europeo.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020