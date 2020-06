Yerry Mina se pierde el regreso de la Premier League por una lesión muscular

¿Tanto tiempo sin fútbol y justo ahora pasa esto? Yerry Mina se estaba poniendo a punto para el regreso del fútbol inglés, que se dará a partir del 17 de junio y para el Everton desde el 20. Sin embargo, la ansiedad le jugó una mala pasada y el retorno no se dará por una lesión muscular.

Así lo comunicó el Everton en sus redes sociales, aunque no especificó el tiempo de recuperación. Lo que sí anunció el conjunto de los Toffees es que estará por fuera durante una semana. El defensa sufrió rotura del músculo cuádruple izquierdo.

🤕 l Yerry Mina is set to be sidelined for several weeks after sustaining a muscle injury.

Full story 👇 #EFC

— Everton (@Everton) June 2, 2020