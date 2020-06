La ATP pidió disculpas por haber compartido un contenido ofensivo contra la comunidad LGBTQ

Polémica en el mundo deportivo. En las redes sociales oficial de la ATP compartieron un video que generó gran indignación. Allí, se veía a un hombre y a una mujer imitando diferentes estilos de golpes. De hecho, en uno se describía una actitud "mariquita", según califica la propia publicación.

Como era de esperarse, las reacciones aparecieron por parte de miles de seguidores del tenis. Razón por la que la ATP pidió disculpas por difundir en redes sociales un vídeo que contenía "lenguaje ofensivo para la comunidad LGBTQ (Lesbianas, gays, bisexual, transgénero, y queer)".

It was a Tik Tok video asking why tennis players are so extra and it depicted the moaner, the grunter, the angry player and the sissy. The ATP shared it asking "which one are you?" pic.twitter.com/0eZ29K1j2l

"Nos gustaría pedir perdón por un 'retweet' mal juzgado durante el fin de semana, el cual contenía lenguaje ofensivo contra la comunidad LGBTQ y que fue borrado. Esa clase de lenguaje no tiene lugar en la sociedad actual o en el ambiente inclusivo por el que luchamos en nuestro deporte"

We would like to apologise for an ill-judged retweet over the weekend, which contained offensive language to the LGBTQ+ community and was subsequently deleted. Such language has no place in today's society or the inclusive environment that we strive for in our sport.

— ATP Tour (@atptour) May 31, 2020