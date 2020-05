Iván Mejía denuncia que Dimayor quiere sacar al Ministro de Deporte con ayuda de Uribe Vélez

A todos sorprendió que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor invitaran a Álvaro Uribe Vélez a una reunión virtual donde tratarán temas concernientes al fútbol durante esta pandemia. ¿Qué tiene que hacer el expresidente allí? Nadie lo sabe hasta el momento.

Mientras se desarrolla la reunión, convocada para este 21 de mayo, el periodista Iván Mejía Álvarez denunció que tal reunión tiene como propósito quitarle poder al actual ministro de deporte, Ernesto Lucena. Quien por mucho tiempo fuera la voz líder deportiva de Caracol Radio y hoy retirado, afirma que Jorge Enrique Vélez planea un golpe de estado contra Lucena, a quien no considera afín a los propósitos del fútbol profesional.

Iván Mejía denuncia que Dimayor quiere sacar al Ministro de Deporte con ayuda de Álvaro Uribe Vélez

"El fanfarrón 'Tuerquita' quiere propiciar un golpe de mano contra el ministro Lucena. La invitación a Uribe es para pedir la cabeza del ministro que no se ha dejado intimidar por sus bravuconadas y no le come cuento a este culebreo y embaucador", afirma Mejía.

El Ministerio de Deporte rechazó varios protocolos de la Dimayor para la vuelta al fútbol. Según Lucena, todavía no es prudente el retorno del mismo, aunque confía que en agosto o septiembre se dé. ¿Estará él en la vuelta del fútbol? Sabida es la relación de Uribe Vélez con la Presidencia de la República.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: