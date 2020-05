Rigoberto Urán se pronunció sobre la decisión que tomó el Gobierno con los ciclistas profesionales

Rigoberto Urán calificó como una "luz al final del túnel" que la Unión Ciclista Internacional (UCI) definiera el nuevo calendario World Tour. Dicho anuncio le da "esperanza" y "motivación" para entrenar.

Pese a las buenas sensaciones, el ciclista no ignoró que las fechas están sujetas a la evolución de la pandemia por coronavirus. De hecho, aún no sabe "qué va a pasar". Y es que "esto todavía no está controlado".

Si bien manifestó que "lo que uno espera es que se puedan hacer estas carreras", reafirmó que para él en estos momentos "es más importante salvar vidas". Asimismo, es consciente de que "el deporte pasa a un segundo plano".

El pedalista del EF Pro Cycling admitió que le produce un "poquito de temor" un contagio de COVID-19. No obstante, recordó que aún falta mucho para las competencias, así que "habrá que esperar qué pasa".

De igual manera, que el Gobierno autorizara a los ciclistas profesionales a entrenar en carretera fue visto con buenos ojos por 'Rigo', quien contó que le encontró gusto al simulador luego de seis semanas de trabajo en casa.

"Creo es una muy buena noticia para el ciclismo colombiano. Estoy listo para realizarme el test de COVID-19 para empezar a rodar. Quedan casi cuatro meses para llegar al Tour, ese es el tiempo perfecto para llegar en condiciones"

