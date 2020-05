Borussia Dortmund vs. Schalke 04 | ¡Vuelve el fútbol después de tanto tiempo!

No es un sábado más. Tras dos meses con todo el deporte parado por la pandemia del coronavirus, el fútbol del más alto nivel retorna con la Bundesliga de Alemania. A puerta cerrada, pero qué importa. Lo importante es que ruede la pelota y lo hará con un partidazo en la región de Westfalia: Borussia Dortmund vs. Schalke 04. El link para ver EN VIVO Borussia Dortmund vs Schalke 04 GRATIS ONLINE lo encuentra más abajo.

Aunque falte la afición, para estos equipos no será un partido más. Ambos protagonizan el denominado Derbi del Ruhr, un duelo con más de 100 años de historia. El regreso del campeonato germano los tiene peleando por objetivos dispares.

Por un lado, las avispas pretenden descontarle al líder Bayern Múnich, que está a cuatro puntos de distancia. Por eso el triunfo es necesario para ejercer presión. Mientras, el Schalke 04 está ante una de las últimas oportunidades de prenderse en la pelea por clasificar a la próxima Champions League.

No obstante, el morbo estará puesto en saber cómo funciona el protocolo de sanidad, que de ser un éxito, invitará a otros países a retomar sus ligas locales.

EN VIVO Borussia Dortmund vs Schalke 04 GRATIS ONLINE

Día: 16 de mayo

Hora: 8:30am

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)